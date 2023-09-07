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        Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk göreve başladı

        Resmi Gazete'de yayımlanan son vali yardımcıları ve kaymakamlar kararnamesi ile Karapınar'a atanan Kaymakam Şenol Öztürk görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 19:46 Güncelleme: 07.09.2023 - 20:13
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        Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk göreve başladı
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        Kaymakam Şenol Öztürk göreve başladığı ilk günde gazetecilere yaptığı açıklamada ilçenin kalkınması, gelişmesi, huzur ve refahı için kararlılıkla çalışacaklarını söyledi.

        Kaymakam Şenol Öztürk makamında yaptığı açıklamada, "Kıymetli Karapınarlı hemşehrilerim, bugün itibariyle ilçemizdeki vazifemize başlamış bulunmaktayız. Eğitim, sağlık, tarım, kültür, turizm, organize sanayi, gençlik faaliyetleri hülasa şehrin her meselesi meselemiz, Karapınarlı hemşehrilerimizin her talebi ana gündem maddemiz olacaktır. Rabbim bizi mahcup etmesin, zorumuzu kolay eylesin. Tüm Karapınarlı hemşehrilerimin dua ve desteklerini bekliyorum." dedi.

        Öztürk, daha önce de Kütahya-Tavşanlı, Antalya-Gazipaşa'da Kaymakam Refikliği ve Ordu'nun Gülyalı ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

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