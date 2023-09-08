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        AK Parti Konya Milletvekili Erdem, Seydişehir'de ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Seydişehir'de bir dizi ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 10:35 Güncelleme: 08.09.2023 - 12:04
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        AK Parti Konya Milletvekili Erdem, Seydişehir'de ziyaretlerde bulundu
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        Erdem, ziyaretleri kapsamında, ilçedeki taşıyıcılar kooperatifi üyeleri, esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Daha sonra AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığını ziyaret eden Erdem, burada yaptığı konuşmada, saha çalışmalarının tüm hızıyla birlik ve beraberlik içinde devam ettiğini belirtti.

        Yaklaşan yerel seçimlerde AK Parti olarak iyi sonuçları alabilmenin gayretinde olacaklarını aktaran Erdem, "Cumhurbaşkanımız dün orta vadeli programı açıkladı. Milletimizin umudu AK Parti'den yana. Yaşanan sorunları ve problemleri yine AK Parti’nin çözeceğine inanıyor. Bizler de son 21 yıldır seçim kaybetmeden bugünlere gelmiş bir parti olarak kısa sürede toparlanacağımızı halkımıza anlatıyoruz. İnşallah bu zor günlerin de milletimizle birlikte üstesinden geleceğiz. Biz seçimden seçime değil, her zaman halkın içinde olan bir partiyiz." ifadesini kullandı.

        Erdem'e ziyaretlerine Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkan Vekili Ender Doğan ve partililer eşlik etti.​​​​​​​

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