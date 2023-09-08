GÜNCELLEME - Aksaray'daki selde kaybolan Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı

AFAD, jandarma, polis, UMKE ve gönüllü ekiplerin olayın yaşandığı bölgede yürüttüğü çalışmalar bugün de devam etti.

Arama kurtarma çalışmalarının 6'ncı gününde ekipler, bebeği olayın yaşandığı bölgenin yaklaşık 800 metre uzağında dere yatağı kenarında selin sürükleyip getirdiği ağaç dallarının altında buldu. Olay yerinde çalışmaları takip eden bebeğin babası ile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Söz konusu noktaya gelen Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeğin cansız halde bulunması nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Kumbuzoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bebeğimizin cansız bedenine bu sabah 09.45 civarında ulaştık. Gönül isterdi ki Asel bebeğimizi canlı bir şekilde ailesine, annesine, annesinin kucağına teslim edelim ama maalesef arama neticesinde cansız bedenine ulaştık. Ailesine teslim edeceğiz. Demek ki Cenabıhak Asel bebeğimizi çok seviyordu, yanına almak istedi. O artık cennet bahçesinde. Rabb'im tüm ailesine sabırlar versin."

Arama kurtarma çalışmalarında görev alan tüm ekiplere teşekkür eden Kumbuzoğlu alanın balçık içinde olmasının işlerini zorlaştırdığı belirterek şunları kaydetti:

"Yaklaşık on kilometre civarında arama tarama yaptık. 7/24, gece gündüz çalıştık. Asel bebeğimizde yüreğimiz attı. Çok gayret gösterdik. Tabii bu selin özelliği; dere suyunun tamamen balçıkla kaplaması. Balçık yapışkan bir özellik taşıyor. Asel bebeğimizi kavrıyor ve kapatıyor. Bu şekilde olunca aramayı da zorlaştırdı. İş makinesi yardımıyla arkadaşlarımız, arama kurtarma ekibimiz bu balçığı fark ediyorlar. Bebek de küçük olduğu için işin zor tarafı da buydu. Ancak fark ediyorlar ve üstünden alarak bebeğimize ulaşıyorlar. Bulunma şekli bu şekilde."

Asel bebeğin amcası Bayram Balcan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, cenazeye ulaşıldıktan sonra tespitini yaptıklarını söyledi.

Bebeği ilk gördüklerinde Asel olduğuna kanaat getirdiklerini dile getiren Balcan, "AFAD, sağlık personeli, jandarma, komandolarımıza, devletimize, Cumhurbaşkanımıza, Valimize ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun." diye konuştu.

Asel bebeğin naaşı incelemenin ardından Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan bebeğin cenaze aracına götürüldüğü sırada bölgede çalışan AFAD ekibi üyelerinin birbirine sarılarak ağladıkları görüldü.

Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde 3 Eylül Pazar akşamı meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmış, kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.