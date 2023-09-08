Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        GÜNCELLEME - Aksaray'daki selde kaybolan Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı

        Aksaray'daki selde kaybolan 3 aylık Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 11:40 Güncelleme: 08.09.2023 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Aksaray'daki selde kaybolan Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AFAD, jandarma, polis, UMKE ve gönüllü ekiplerin olayın yaşandığı bölgede yürüttüğü çalışmalar bugün de devam etti.

        Arama kurtarma çalışmalarının 6'ncı gününde ekipler, bebeği olayın yaşandığı bölgenin yaklaşık 800 metre uzağında dere yatağı kenarında selin sürükleyip getirdiği ağaç dallarının altında buldu. Olay yerinde çalışmaları takip eden bebeğin babası ile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

        Söz konusu noktaya gelen Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeğin cansız halde bulunması nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

        Kumbuzoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bebeğimizin cansız bedenine bu sabah 09.45 civarında ulaştık. Gönül isterdi ki Asel bebeğimizi canlı bir şekilde ailesine, annesine, annesinin kucağına teslim edelim ama maalesef arama neticesinde cansız bedenine ulaştık. Ailesine teslim edeceğiz. Demek ki Cenabıhak Asel bebeğimizi çok seviyordu, yanına almak istedi. O artık cennet bahçesinde. Rabb'im tüm ailesine sabırlar versin."

        Arama kurtarma çalışmalarında görev alan tüm ekiplere teşekkür eden Kumbuzoğlu alanın balçık içinde olmasının işlerini zorlaştırdığı belirterek şunları kaydetti:

        "Yaklaşık on kilometre civarında arama tarama yaptık. 7/24, gece gündüz çalıştık. Asel bebeğimizde yüreğimiz attı. Çok gayret gösterdik. Tabii bu selin özelliği; dere suyunun tamamen balçıkla kaplaması. Balçık yapışkan bir özellik taşıyor. Asel bebeğimizi kavrıyor ve kapatıyor. Bu şekilde olunca aramayı da zorlaştırdı. İş makinesi yardımıyla arkadaşlarımız, arama kurtarma ekibimiz bu balçığı fark ediyorlar. Bebek de küçük olduğu için işin zor tarafı da buydu. Ancak fark ediyorlar ve üstünden alarak bebeğimize ulaşıyorlar. Bulunma şekli bu şekilde."

        Asel bebeğin amcası Bayram Balcan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, cenazeye ulaşıldıktan sonra tespitini yaptıklarını söyledi.

        Bebeği ilk gördüklerinde Asel olduğuna kanaat getirdiklerini dile getiren Balcan, "AFAD, sağlık personeli, jandarma, komandolarımıza, devletimize, Cumhurbaşkanımıza, Valimize ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun." diye konuştu.

        Asel bebeğin naaşı incelemenin ardından Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Öte yandan bebeğin cenaze aracına götürüldüğü sırada bölgede çalışan AFAD ekibi üyelerinin birbirine sarılarak ağladıkları görüldü.

        Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde 3 Eylül Pazar akşamı meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmış, kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber
        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akgül'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akgül'le görüştü
        Daha 2 yaşındaydı! Kediyi seviyordu! Büyük acı!
        Daha 2 yaşındaydı! Kediyi seviyordu! Büyük acı!
        Toplu cinayet ihbarı yoga dersi çıktı!
        Toplu cinayet ihbarı yoga dersi çıktı!
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        Bu bölgelerde yağmur var
        Bu bölgelerde yağmur var
        "Yemeği geç getirdin" diyerek garsonu dövdüler!
        "Yemeği geç getirdin" diyerek garsonu dövdüler!
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        İstanbul'da denenmeye başlandı! Bu kozalak yangını önlüyor
        İstanbul'da denenmeye başlandı! Bu kozalak yangını önlüyor
        İngiltere'nin Kral Charles ile 1 yılı
        İngiltere'nin Kral Charles ile 1 yılı
        Bağış kutusundan insan kafatası çıktı
        Bağış kutusundan insan kafatası çıktı
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür'den sel açıklaması!
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür'den sel açıklaması!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Anadolu'nun gizemli efsanesi görüntülendi
        Anadolu'nun gizemli efsanesi görüntülendi
        Tecavüzden 30 yıl
        Tecavüzden 30 yıl
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı

        Benzer Haberler

        Konya Şehir Hastanesinde ilik nakli olan ilk hasta sağlığına kavuştu
        Konya Şehir Hastanesinde ilik nakli olan ilk hasta sağlığına kavuştu
        AK Parti Konya Milletvekili Erdem, Seydişehir'de ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Konya Milletvekili Erdem, Seydişehir'de ziyaretlerde bulundu
        Aksaray'daki selde kaybolan Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı
        Aksaray'daki selde kaybolan Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı
        Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk göreve başladı
        Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk göreve başladı
        Konya'da bağlama çantasının içinde 2 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Konya'da bağlama çantasının içinde 2 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Selçuk Üniversitesinden sağlık bilimine katkı sağlayacak proje
        Selçuk Üniversitesinden sağlık bilimine katkı sağlayacak proje