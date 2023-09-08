Beyşehir'den kısa kısa

Esentepe Mahallesi'nde AK Parti Beyşehir İlçe Başkanlığı Gençlik Kolları tarafından düzenlenen turnuvayı Katmerci Balıkçı Futbol Takımı kazandı.

Final müsabakasının bitiş düdüğünün çalınmasının ardından kupa ödül töreni düzenlendi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, törende yaptığı konuşmada, "Bu kardeşlik iklimini, bu sporun birleştiriciliğini Beyşehir’de en üst seviyede görüyoruz. Bunu başlatan değerli başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum. Ben de tüm takımlarımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar da konuşmasında, turnuvanın açılışına da katıldığını hatırlatarak, birbirinden güzel müsabakalara sahne olmasının memnuniyetini yaşadıklarını dile getirdi.

- Beyşehir'de uyuşturucu operasyonu

Beyşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.Ö'nün Antalya'dan kente uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi edinmesi üzerine harekete geçti.

Ekipler, ilçe girişinde yakaladığı M.Ö'nün üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.