Konya'dan kısa kısa

Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleşen panele, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin ve STK temsilcileri katıldı.

İki gün sürecek festivalde, çeşitli tanıtım ve etkinlikler düzenleneceği bildirildi.

- Hüyük'te okullar eğitim öğretimi hazır

Hüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki okullarda temizlik çalışması yapıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada, "Eğitim öğretimde ilk ders ziline hazırlanan tüm okullarımızda temizlik çalışmalarımıza hız verdik. Ekiplerimiz şu an çok özverili bir çalışma gerçekleştiriyor. Yarınlarımız olan çocuklarımızın okullarındaki koşullarını desteklemek bizler için çok önemli. Çocuklar okullarına vardıklarında pırıl pırıl bir ortam onları bekliyor olacak." ifadesini kullandı.