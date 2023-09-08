Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, bahar ve yaz dönemi yatırımlarını değerlendirdi

Altay, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür ve Sanat'ta düzenlenen programda, memleket sevdasıyla gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Son 21 yılda Türkiye'nin en büyük yatırımlar ve hizmetlerle ihya olduğuna dikkati çeken Altay, şunları kaydetti:

"Konya'mız da aynı şekilde Cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetleriyle adeta yeni baştan inşa edildi. İnsan sevdası için, yarını için hayal kurar. Bizim sevdamız da yarınımız da Konya'dır. Tek derdimiz de Konya’ya ve Konyalılara hizmet etmektir. Konya, hepimizin sevdası, geçmişi ve geleceğidir. Bizler bir olursak, birlik olursak, haktan, hakikatten yana olursak Allah'ın izniyle başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Yaptığımız hizmetlerle ve kazandırdığımız eserlerle Konya'yı yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da bir marka şehir haline getirdik. Bunun en açık ispatı Konya'nın bugün dünyanın tüm şehirlerine Dünya Belediyeler Birliği çatısı altında başkanlık yapıyor olmasıdır. Eserler, hizmetler, yollar, köprüler, barajlar yapılır. Elhamdülillah tüm bunları en iyi şekilde yapıyoruz. Fakat çok iyi yaptığımız bir iş daha var. O da gönüller inşa etmek ve gönüllere girmek. Biz gönlümüzü milletimize, hemşehrilerimize açtık. Onlar da gönüllerini bizlere açtı. Bu yüzden bu şehir huzur kokuyor, bereket kokuyor, kardeşlik kokuyor. Yüce Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde yaşayan 2 milyon 300 bin hemşehrimize en iyi hizmetleri sunmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmaları daha da etkili kılmak için şehrimizin değerleri, ihtiyaçları ve yarınlara dair planlarıyla şekillenen 'Konya Modeli Belediyecilik' adını verdiğimiz hizmet metoduyla hareket ediyoruz. Bizlere her daim gönülden destek veren tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde, Konya'mız için daha nice güzel işlere imza atacağız."

- Altay'dan 12. sınıf öğrencilerine destek müjdesi

Konuşmasında öğrencilere bir de müjde veren Altay, "Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl üniversiteye hazırlanan 23 bine yakın 12. sınıf öğrencimize 1500 lira destekte bulunmuştuk. Bu desteğimizi bu yıl iki katına çıkararak 3 bin lira yapma kararı aldık. Başvuruları ekimin ilk haftasıyla almaya başlayacağız. İnşallah 27 bin öğrencimizin, toplamda 81 milyon lirayı bulan bu desteğimizden yararlanmasını hedefliyoruz. Gençlerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyor, her birine hayat boyu başarı ve sağlık temenni ediyorum." dedi.

- UCLG Dünya Konseyi 26-28 Ekim'de Konya'da

Altay, Konya olarak dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olan ve dünya genelinden 240 binden fazla üyesi bulanan Dünya Belediyeler Birliği UCLG'in, 3 şehir ile birlikte başkanlığını yürüttüklerini belirterek, "UCLG çatısı altında yalnızca Konya'mıza değil, tüm insanlığa en iyi şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz. İnşallah 26-27-28 Ekim tarihlerinde, Konya'mızda UCLG Dünya Konseyi’ne ev sahipliği yapacağız. 7 kıtadan 350'den fazla belediye başkanının ve bin katılımcının yer alacağı UCLG Dünya Konseyi, hiç şüphesiz şehrimize büyük değer katacaktır. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız günden bir gün önce Konya olarak birliğin dönem başkanlığını devralacak ve 100. yıl için ülkemize güzel armağan sunmuş olacağız. Konya'mız için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Altay, programda Büyükşehir Belediyesi tarafından bahar ve yaz döneminde ilçelerde ve merkezde altyapı, üstyapı, eğitim ve sosyal destek başta olmak üzere birçok başlıkta hayata geçirilen yatırımları da detaylı şekilde anlattı.