Konya'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah üretildiği ihbarını aldığı bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde 28 ruhsatsız tabanca, gümrük kaçağı 16 cep telefonu ve 94 akıllı kol saati ile çok sayıda tabanca mermisi ve cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.