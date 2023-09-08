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        AK Parti Konya Milletvekili Akyürek, Akşehir'de ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Akşehir'de partililerle bir araya geldi, esnaf ziyareti yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 17:16 Güncelleme: 08.09.2023 - 17:27
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        AK Parti Konya Milletvekili Akyürek, Akşehir'de ziyaretlerde bulundu
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        Akyürek, sırasıyla AK Parti İlçe Teşkilatı, esnaf ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı ziyaret etti.

        Ziyaretlerin ardından Akyürek, yaptığı açıklamada, Akşehir'in örnek bir kent olduğunu belirterek, "Tarihi dokuya sahip çıkma noktasında Türkiye’ye örnek gösterebileceğimiz şehirlerin başında Akşehir gelir. Burada çok büyük bir altyapı yatırımı uzun zamandır devam ediyor. Avrupa Birliği desteğiyle, yurt dışı fonlarla devam eden bir yatırım söz konusu, yüz milyonlarca lira tutarında yatırımlar Akşehir’e gerçekleşti ve onlarda tamamlanma aşamasında." ifadesini kullandı.

        Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da ilçelerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

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