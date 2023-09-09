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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 12:40 Güncelleme: 09.09.2023 - 12:42
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri 42 AHS 465 plakalı araç Beyşehir ilçesi girişinde durduruldu.

        Araçta 23 sentetik uyuşturucu hap, 0,24 gram kokain, 1,80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan araçtaki şüphelilerden V.K'nin 19, C.K'nin ise 24 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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