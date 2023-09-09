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        Hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 14:29 Güncelleme: 09.09.2023 - 15:14
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        Hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı
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        Seydişehir'de Kumluca mahallesinde ikamet eden kalp ağrısı ve nefes almada güçlüğü şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesine başvuran Mehmet Ali Sert'in (73), kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

        Sert, ilk müdahalesinin ardından ilçedeki Eti Alüminyum A.Ş'nin bahçesine inen hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

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