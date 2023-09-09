Beyşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Mavi-beyazlı futbolcular, teknik heyet, idareciler ve taraftar grubu ilçedeki 75'inci Yıl Cumhuriyet Stadyumu’nda yeni sezon açılışı için bir araya geldi.

Katılımcılar, kazasız belasız bir sezon geçmesi ile sezon sonunda şampiyonluğun da dilendiği yapılan duaya ellerini semaya kaldırarak hep birlikte iştirak ederken, ardından kurban kesildi ve futbolcular antrenör Adem Yağcıoğlu nezaretinde yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Yeni sezonun ilk antrenmanına takıma yeni transfer edilen isimler de katılırken, düz koşu ile başlayan idman programı istasyon çalışması, dinamik ısınma ve taktik çalışmalarla devam etti.