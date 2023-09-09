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        Konya'da öğretmenler, okul duvarlarını renklendiriyor

        Konya'nın Karapınar ilçesinde bir grup öğretmen, okul duvarlarına görsel tasarımlar yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 18:03 Güncelleme: 09.09.2023 - 18:46
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        Konya'da öğretmenler, okul duvarlarını renklendiriyor
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        Cumhuriyet İlkokulu'nda görevli öğretmenler, yaz aylarında boş zamanlarını okullarını güzelleştirmek için harcadı.

        Gönüllü olarak okula gelen öğretmenler, boyaları ve fırçaları eline alıyor, okul binasının duvarlarını renklendiriyorlar.

        Okul Müdürü Mustafa Gündüz, yaptığı açıklamada, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün başlattığı 'Bizim Okulumuz' projesi kapsamında, okul fiziki ortamlarını güzelleştirmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Veliler, öğrenciler ve öğretmenlerden destek almaya çalıştıklarını dile getiren Gündüz, şöyle konuştu:

        "Fedakar öğretmen arkadaşlarımızla beraber duvarlarımızı boyayarak binamızı daha güzel hale getirdik. Yeni eğitim öğretim yılı için çok heyecanlıyız ve öğrencilerimizi sabırsızlıkla okulumuza bekliyoruz."

        Okul öğretmenlerinden Nazan İnci de sanatın bir yeri güzelleştirmenin en kestirme yolu olduğunu belirterek, "Biz de çocuklarımızın hayat damarlarından biri olan sanatı yaşamın içinde çocuklarımıza sevdirmeye ve öğretmeye çalışıyoruz."dedi.

        Okul öğretmenlerinden Namık Kemal Zengin ise bu çalışmaların çocukların renkli dünyalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

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