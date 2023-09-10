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        Konya'da ruhsatsız silah operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı

        Konya'da polisin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 11:21 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:21
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        Konya'da ruhsatsız silah operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı
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        Konya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis ekiplerinin son bir haftada vatandaşların huzur ve güvenliği için sıklaştırdığı denetimlerde 32 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız pompalı tüfek, 4 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildiği bildirildi.

        Denetimler sonunda 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet suçundan 12 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

        Açıklamada, vatandaşların huzur ve güven ortamının korunması için denetim ve uygulamaların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

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