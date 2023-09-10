Konya'da otobüsün tekerlek boşluğuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Hareket Merkezi'nde görevli Kart, cuma günü öğle saatlerinde otobüs sırasında kırmızı ışıkta beklerken yolda gördüğü kediyi güvenli bir yere koymak için aracından indi.

Korkmuş halde yolda bekleyen kedi, Kart'ı görünce panikleyerek aracın altına saklandı. Yavruyu saklandığı yerden çıkarmaya çalışan Kart, başarılı olamayınca durumu sorumlu olduğu merkezin amirliğine bildirdi.

Yavrunun zarar görmemesi için seferine ara veren Kart, itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine merkeze gelen itfaiye ekipleri, otobüsün altına saklanan yavruya ulaşmak için çalışmalara başladı. Otobüsün tekerinin sökülmesiyle kedi yavrusu sıkıştığı dar yerde görüldü. Oldukça korktuğu görülen kedi, sağlıklı şekilde kurtarıldı.

- "Aracı durdurduğum için şikayet edilmişim"

Şehir içi otobüs şoförü Sinan Kart, AA muhabirine, herkesin yavruyu kurtarmak için seferber olduğunu, aracın altından çıkardıklarında ise büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Kediyi yolda görünce hemen aracı durdurduğunu anlatan Kart, "Trafik ışıklarına yanaşmama 1 metre kala yolda kedi yavrusu gördüm. Yavruyu görür görmez aracın dörtlülerini yakıp el frenini çektim, zarar görmemesi için bahçeye koymak istedim. Kedi korkunca aracın altına girdi." dedi

Kart, aracın altına giren kediyi kurtarmaya çalışırken teker boşluğuna girdiğini ve çıkaramadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yolculara 'kusura bakmayın, aracın altında bir hayvan var, sonuçta canlı, aracı götüremem' dedim. Hemen amirliğimi aradım, durumu anlattım. Onlar da bana 'aracı yürütme, dur, itfaiyeyi çağır yardımcı olsunlar' dedi. İtfaiye geldi ama yapacak bir şey yoktu. Yolcuları indirdikten sonra hareket merkezime geldim. Hareket merkezinde bulunan kanala aracı çektim. İtfaiyeci arkadaş telefonda kedi sesi açtı, yavru karşılık verdi. Köşede kuytu bir yere saklanmış, kurtardık. Hiçbir sağlık sorunu yoktu. Yavru veteriner kontrolünden geçti, karnını doyurduk. Annesinin onu arayabileceğini düşünerek, bulduğumuz yerdeki bahçede güvenli bir alana bıraktık. Başşoförlüğe aracı durdurduğum için şikayet edilmişim. Bizler ne kadar duyarlı olmaya çalışıyorsak halkımızdan da onu istiyoruz."

- "Otobüsü kıpırdatmamasını söyledim"

Yazır Hareket Merkezi'nin başşoförü Ahmet Yesevi Giray ise bazı vatandaşların kedi yavrusunun kurtarılması yerine otobüsün seferine devam etmesini istediklerini, bu nedenle aldıkları şikayetlerin çok üzücü olduğunu söyledi.

Giray, her canın çok kıymetli olduğunu, her zaman bu bilinçle çalıştıklarını vurgulayarak, "Sinan arkadaşımız bizi arayarak, otobüsün tekerine kedi girdiğini söyledi. Ben de ona hemen itfaiyeyi çağırmasını, otobüsü kıpırdatmamasını söyledim. Arkadaşımız da biz de gerekeni yaptık. Yavrunun sesini duyunca tüylerimiz diken diken oldu. Yavruyu çıkardıktan sonra çok mutlu olduk, hepimiz sevindik." ifadesini kullandı.