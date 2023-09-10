Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da otobüsün tekerlek boşluğuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

        HAVVA DEREAĞZI - Konya Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma otobüsü şoförü Sinan Kart ve mesai arkadaşları, otobüsün teker boşluğuna giren kedi yavrusunun kurtarılmasıyla büyük mutluluk yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 11:39 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da otobüsün tekerlek boşluğuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Hareket Merkezi'nde görevli Kart, cuma günü öğle saatlerinde otobüs sırasında kırmızı ışıkta beklerken yolda gördüğü kediyi güvenli bir yere koymak için aracından indi.

        Korkmuş halde yolda bekleyen kedi, Kart'ı görünce panikleyerek aracın altına saklandı. Yavruyu saklandığı yerden çıkarmaya çalışan Kart, başarılı olamayınca durumu sorumlu olduğu merkezin amirliğine bildirdi.

        Yavrunun zarar görmemesi için seferine ara veren Kart, itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine merkeze gelen itfaiye ekipleri, otobüsün altına saklanan yavruya ulaşmak için çalışmalara başladı. Otobüsün tekerinin sökülmesiyle kedi yavrusu sıkıştığı dar yerde görüldü. Oldukça korktuğu görülen kedi, sağlıklı şekilde kurtarıldı.

        - "Aracı durdurduğum için şikayet edilmişim"

        Şehir içi otobüs şoförü Sinan Kart, AA muhabirine, herkesin yavruyu kurtarmak için seferber olduğunu, aracın altından çıkardıklarında ise büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

        Kediyi yolda görünce hemen aracı durdurduğunu anlatan Kart, "Trafik ışıklarına yanaşmama 1 metre kala yolda kedi yavrusu gördüm. Yavruyu görür görmez aracın dörtlülerini yakıp el frenini çektim, zarar görmemesi için bahçeye koymak istedim. Kedi korkunca aracın altına girdi." dedi

        Kart, aracın altına giren kediyi kurtarmaya çalışırken teker boşluğuna girdiğini ve çıkaramadığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Yolculara 'kusura bakmayın, aracın altında bir hayvan var, sonuçta canlı, aracı götüremem' dedim. Hemen amirliğimi aradım, durumu anlattım. Onlar da bana 'aracı yürütme, dur, itfaiyeyi çağır yardımcı olsunlar' dedi. İtfaiye geldi ama yapacak bir şey yoktu. Yolcuları indirdikten sonra hareket merkezime geldim. Hareket merkezinde bulunan kanala aracı çektim. İtfaiyeci arkadaş telefonda kedi sesi açtı, yavru karşılık verdi. Köşede kuytu bir yere saklanmış, kurtardık. Hiçbir sağlık sorunu yoktu. Yavru veteriner kontrolünden geçti, karnını doyurduk. Annesinin onu arayabileceğini düşünerek, bulduğumuz yerdeki bahçede güvenli bir alana bıraktık. Başşoförlüğe aracı durdurduğum için şikayet edilmişim. Bizler ne kadar duyarlı olmaya çalışıyorsak halkımızdan da onu istiyoruz."

        - "Otobüsü kıpırdatmamasını söyledim"

        Yazır Hareket Merkezi'nin başşoförü Ahmet Yesevi Giray ise bazı vatandaşların kedi yavrusunun kurtarılması yerine otobüsün seferine devam etmesini istediklerini, bu nedenle aldıkları şikayetlerin çok üzücü olduğunu söyledi.

        Giray, her canın çok kıymetli olduğunu, her zaman bu bilinçle çalıştıklarını vurgulayarak, "Sinan arkadaşımız bizi arayarak, otobüsün tekerine kedi girdiğini söyledi. Ben de ona hemen itfaiyeyi çağırmasını, otobüsü kıpırdatmamasını söyledim. Arkadaşımız da biz de gerekeni yaptık. Yavrunun sesini duyunca tüylerimiz diken diken oldu. Yavruyu çıkardıktan sonra çok mutlu olduk, hepimiz sevindik." ifadesini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüştü
        Venedik için kritik uyarı
        Venedik için kritik uyarı
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Milliler, Avrupa'da tarih yazdı
        Milliler, Avrupa'da tarih yazdı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Denizli'de kahreden kaza
        Denizli'de kahreden kaza
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Abdullah Avcı gerçeği
        Abdullah Avcı gerçeği
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular

        Benzer Haberler

        Konya'da ruhsatsız silah operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı
        Konya'da ruhsatsız silah operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı
        DOSYA HABER/SU - GRAFİKLİ - Kuraklık ve yer altı suyu kullanımı obruk oluşu...
        DOSYA HABER/SU - GRAFİKLİ - Kuraklık ve yer altı suyu kullanımı obruk oluşu...
        Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal oğlunun nikahını kıydı
        Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal oğlunun nikahını kıydı
        Konya'da öğretmenler, okul duvarlarını renklendiriyor
        Konya'da öğretmenler, okul duvarlarını renklendiriyor
        Beyşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
        Beyşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
        Beyşehir'de 14 bin 122 öğrenci ders başı yapacak
        Beyşehir'de 14 bin 122 öğrenci ders başı yapacak