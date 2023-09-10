Karapınar'da Kore gazisi Mehmet Önde son yolculuğuna uğurlandı
Konya'da 91 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Önde memleketi Karapınar'da toprağa verildi.
Kore Gazisi Mehmet Önde için ilçedeki Sultan Selim Camii'nde düzenlenen cenaze törenine yakınlarının yanı sıra ilçe Kaymakamı Şenol Öztürk, Garnizon Komutan Vekili Üsteğmen Cihan Demirci, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Önde'nin cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki Çetmi Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenini sonrası Kaymakam Şenol Öztürk ve ilçe protokolü, merhum Önde'nin yakınlarına taziyede bulundu.