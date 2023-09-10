Konya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Konya-Ankara kara yolunda, Ankara Caddesi'nde, Furkan Ö. idaresindeki 06 FM 3802 plakalı otomobil ile Mahmut Oylum (21) yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Oylum, ağır yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mahmut Oylum, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.