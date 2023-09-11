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        Konya Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in yeni eğitim yılı mesajı

        Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, 2023-2024 eğitim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 11:49 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:49
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        Konya Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in yeni eğitim yılı mesajı
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        Yiğit, Konya'da 2 bin 170 okulda 35 bin 570 öğretmenin ve 543 bin 379 öğrencinin ders başı yaptığını belirtti.

        Çocuk ve gençlerin yarınlara daha mutlu, daha donanımlı ve daha erdemli bir şekilde kavuşmaları için çalıştıklarını ifade eden Yiğit, şunları kaydetti:

        "İnanıyoruz ki okuyan, düşünen, üreten ve tüm insanlığa faydalı olmayı gaye edinen bir neslin içinden, sadece ülkemizin değil, gönül coğrafyamızın tamamının kaderine etki edecek nice ilim ve bilim insanı yetişecektir. Yeni eğitim öğretim yılının öğrenci, öğretmen, okul yöneticisi ve velilerimiz başta olmak üzere, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.​​​​​​​"

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