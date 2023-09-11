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        Akşehir'de düzenlenen sokak basketbol turnuvası sona erdi

        Akşehir Belediyesi, Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Şehr-i Beyza Gençlik Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen 6. Geleneksel 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası ödül töreniyle son buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 14:40 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:25
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        Akşehir'de düzenlenen sokak basketbol turnuvası sona erdi
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        Akşehir Gençlik Merkezi basketbol sahasında yapılan ödül törenine, Akşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Serhat Arslan, Başkan Yardımcısı İbrahim Öncel, Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Mehmet Korkusuz, Şehr-i Beyza Gençlik Derneği Başkanı Kürşat Halil Usta, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Yöneticisi Murat Erdem ve AK Parti Akşehir Gençlik Kolları Başkanı Ömer Can Akgüneş ile turnuvada mücadele eden sporcular ve vatandaşlar katıldı.

        Akşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Serhat Arslan turnuvanın önümüzdeki yıllarda da geleneksel olarak devam edeceğini ifade ederken, Başkan Yardımcısı İbrahim Öncel de, en büyük dileğinin, sokak basketboluna katkı veren gençleri ileride büyük takımlarda basketbol oynarken alkışlamak olduğunu söyledi.

        Dereceye giren takımlara ve sporculara ödülleri törene katılan protokol üyeleri tarafından verildi.

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