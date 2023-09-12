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        Konya'dan Hatay'daki nişanlı çiftlere 8 tır çeyiz gönderildi

        Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi ile Mehir Aile Derneğince depremzede 100 nişanlı çift için hazırlanan çeyizlerin bulunduğu 8 tır, Hatay'a uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 14:00 Güncelleme: 12.09.2023 - 14:16
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        Konya'dan Hatay'daki nişanlı çiftlere 8 tır çeyiz gönderildi
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        Uğurlama törenine katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, bu organizasyonun çok değerli olduğunu söyledi.

        Aile unsurunun korunması, ıslahı ve yaşatılmasının önemli olduğunu belirten Dinç, "Az önce bir müjde aldım. Derneğimiz, deprem felaketine maruz kalmış 11 ilimizde de bu faaliyeti her yıl devam ettirecek. Bu hayır kervanında yer alan başta yöneticiler olmak üzere gayret gösterip katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Tekin ise hizmetlerini Türkiye genelinde ve yurt dışında sürdürmenin mutluğunu yaşadıklarını anlattı.

        Kardeşlik köprüsünü güçlendirmek amacıyla Konya'dan Hatay'a gönderilen yardımların nişanlı 100 çiftin ihtiyacını karşılayacağını ifade eden Tekin, "Araçlarda giyim, sarrafiye, mobilya, tekstil, züccaciye, beyaz eşya ve kişisel bakım malzemelerinden oluşan 8 bin 230 ürün bulunuyor." dedi.

        Programa, İl Müftüsü Ali Öge, Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir de katıldı.

        Konuşmaların ardından yardım tırları dualarla uğurlandı.

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