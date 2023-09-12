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        Konya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı

        Konya'nın Karatay ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 15:34 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:34
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        Konya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı
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        Merkez Karatay ilçesi Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde sabah okula gitmek için evden çıkan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi M.B, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        M.B'nin çığlıklarını duyan komşularının yardımıyla kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Çocuğun kafasına, koluna ve bacağına toplam 30 dikiş atıldığı belirtildi.

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