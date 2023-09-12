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        Savatra Antik Kenti'nde yaklaşık 1800 yıllık sunak bulundu

        Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Yağlıbayat Mahallesi'nde bulunan Savatra Antik Kenti'nde sunak ortaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 15:39 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:43
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        Savatra Antik Kenti'nde yaklaşık 1800 yıllık sunak bulundu
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        Antik kentteki kazı çalışmaları, Savatra Antik Kenti Bilimsel Danışmanı ve Selçuk Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. İlker Işık'ın başkanlığında devam ediyor.

        Kazılarda, milattan sonra 2'nci veya 3'üncü yüzyıldan kaldığı öngörülen, yaklaşık 1800 yıllık olduğu öğrenilen sunak bulundu.

        Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Konya-Karatay-Yağlıbayat, Savatra Antik Kenti kazılarımızda, MS 2-3'üncü yüzyıla tarihlendirilen, üç tarafı zafer çelengi, asker ve sancak kabartmalı bir sunak ortaya çıkarıldı."

        Öte yandan tarih eserin, bakım ve onarım çalışmalarının ardından Konya Arkeoloji Müzesi'ne götürüleceği öğrenildi.

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