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        Konya'da 29 Ağustos depreminde zarar gören okul kapatıldı

        Konya'nın Kulu ilçesinde 29 Ağustosta 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından zarar gören bir okul kapatılarak öğrencileri başka bir okula kaydırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 16:24 Güncelleme: 12.09.2023 - 17:30
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        Konya'da 29 Ağustos depreminde zarar gören okul kapatıldı
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        İlçenin merkezinde Yeni Mahallede bulunan Fatih ilkokulu, 29 Ağustosta meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki sarsıntıda kolonlarında çatlaklar oluşmuştu.

        Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak biriminden gelen ekipler okulda inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonunda önlem amaçlı okuldaki eğitim, öğretime ara verilmesi kararı alındı.

        Okulda bulunan 237 öğrenci aynı mahallede bulunan Cumhuriyet Ortaokuluna kaydırıldı.

        İlçe merkezinden geçen Değirmenözü deresi yanı başında bulunan ve 1990 yılında hizmete giren ilkokulun akıbeti ise Performans Analizi sonrası netleşecek.

        29 Ağustos saat 07.58’de meydana gelen merkezi Kulu ilçesindeki 4.8 şiddetindeki depremin ardından Alparslan İlkokulu, Mesleki Eğitim Merkezi ve Karacadağ İlkokul ve Ortaokulu’nda çatlaklar oluşturmuştu.

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