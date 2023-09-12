PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu Konya'da konuştu:

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı da olan Erkoyuncu, Konya Şeker Merkez Kampüsü'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorunlarını cevaplandırdı.

Son dönemde Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'ne ait Anadolu Birlik Holding'in borçları konusunda, ilgili bankaların üst düzey yöneticileri ile uzun görüşmeler yaptıklarını ifade eden Erkoyuncu, görüşmelerin müspet sonuçlandığını söyledi.

Erkoyuncu, şöyle devam etti:

"Merkez Bankası ve diğer ilgili bankaların üst düzey yöneticileri ile uzun uzun görüşmeler yaptık, bunların neticesinde Kangal Termik Santrali'nde 750 milyon dolar kredi borcumuzu çok uygun bir vade ve oranla TL'ye dönüştürdük. Ayrıca gıda da 9 milyar lirayı aşkın borcumuzu 2 yıl ödemesiz 7 yıl yüzde 15 vadeyle yapılandırdık. Allah izin verirse 2029 yılında gıda tarafında hiç borcumuz kalmayacak. Borcumuz var ama kaygımız yok."

Holdingin geçmişte enerji sektörüne girerek satın aldığı Kangal ve Soma Termik Santral yatırımlarının yanlış yatırımlar olduğunu dile getiren Erkoyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Kurumlarımızın yabancılara satışı gibi bir durum söz konusu değil. Keşke iyi bir müşteri çıksa da Soma Termik Santrali'ni satsak. Enerji bizim işimiz değil. Artık borç kaygımız yok. Yatırımlara da başlıyoruz. Gelecek yıl baharda yeni Konya Şeker Fabrikası'nın temelini atacağız."