Konya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 11 kişi tutuklandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte uyuşturucu ticareti yapanlar ile torbacılara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, aralarında il dışından gelenlerin de olduğu çok sayıda şüphelinin ev ve iş yerleri tespit edildi.

Ekiplerin belirlediği adreslere yapılan operasyonlarda, 6 kilo 750 gram eroin, 8 bin 543 uyuşturucu hap ve 600 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.