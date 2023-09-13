Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Akşehir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 14:40 Güncelleme: 13.09.2023 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akşehir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri gençleri zehirlemek için sokak satıcılığı yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda M.G. ve E.D. isimli iki şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 1,40 gram esrar ele geçirilirken şüphelilerin uyuşturucu maddeyi H.Ş. isimli kişiden aldığını tespit etti.

        H.Ş. nin adresini belirleyen narkotik ekipleri evde arama yapmak için Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından arama kararı aldı, alınan izinle H.Ş. nin evinde narkotik ekibi arama yaptı.

        Yapılan aramalarda 66 adet suboxone ve 32 adet neurontin olmak üzere toplam 98 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Uyuşturucu haplarına el koyan narkotik ekibi şüpheli H.Ş.'yi de gözaltına aldı. H.Ş. hakkında ise uyuşturucu madde bulundurmak, uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldı. H.Ş. daha sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak Akşehir Cezaevi'ne koyuldu.

        Diğer gözaltına alınan M.G. ile E.D. hakkında ise, uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak suçlarından işlem yapılarak serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dolandırıcılar bu kez sahte servis plakası sattı!
        Dolandırıcılar bu kez sahte servis plakası sattı!
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Fare zehirli vahşette istenen ceza belli oldu!
        Fare zehirli vahşette istenen ceza belli oldu!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Aracın üstüne devrilen ağaç 51 daireyi icralık etti
        Aracın üstüne devrilen ağaç 51 daireyi icralık etti
        Zam kavgasında kiracı polise saldırıp silahını gasp ettiler!
        Zam kavgasında kiracı polise saldırıp silahını gasp ettiler!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        Sosyal medyada patlıcan polemiği
        Sosyal medyada patlıcan polemiği
        "Yan bakma" cinayeti! Öldüren takip kamerada!
        "Yan bakma" cinayeti! Öldüren takip kamerada!
        Eris varyantı habercisi!
        Eris varyantı habercisi!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Adıyaman'da vatandaşlar fark etti! Uzunluğu 150 metre
        Adıyaman'da vatandaşlar fark etti! Uzunluğu 150 metre

        Benzer Haberler

        Konya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 11 kişi tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 11 kişi tutuklandı
        12. Balkan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi Konya'...
        12. Balkan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi Konya'...
        PANKOBİRLİK Genel Başkanı Erkoyuncu: Borçlarımızı yapılandırdık 
        PANKOBİRLİK Genel Başkanı Erkoyuncu: Borçlarımızı yapılandırdık 
        Konya'nın yeşil kubbesi "Kubbe-i Hadra"da tarihinin en kapsamlı restorasyon...
        Konya'nın yeşil kubbesi "Kubbe-i Hadra"da tarihinin en kapsamlı restorasyon...
        KAMYON, YOLCU İNDİREN KAMYONETE ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 7 YARALI
        KAMYON, YOLCU İNDİREN KAMYONETE ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 7 YARALI
        Kamyon, yolcu indiren kamyonete çarptı: 2 ölü, 7 yaralı
        Kamyon, yolcu indiren kamyonete çarptı: 2 ölü, 7 yaralı