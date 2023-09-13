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        Beyşehir'de dere ıslah çalışmaları

        DİS 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesi'nden geçen Ali Deresinin taşkınlarından yerleşim merkezinin korunması amacıyla başlatılan dere ıslah çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 14:43 Güncelleme: 13.09.2023 - 14:44
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        Beyşehir'de dere ıslah çalışmaları
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        Bu kapsamda yaz dönemi sebebiyle su akışı olmayan dere üzerinde 1000 metrelik trapez kanal oluşturulurken 1 de menfez inşaatının yapımı devam ediyor.

        DSİ 4. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, yürütülen proje ile 1 mahalle ve 320 dekar alanın olası taşkınlardan korunacağı kaydedildi.

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