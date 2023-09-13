Beyşehir'de dere ıslah çalışmaları

Bu kapsamda yaz dönemi sebebiyle su akışı olmayan dere üzerinde 1000 metrelik trapez kanal oluşturulurken 1 de menfez inşaatının yapımı devam ediyor.

DSİ 4. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, yürütülen proje ile 1 mahalle ve 320 dekar alanın olası taşkınlardan korunacağı kaydedildi.