Beyşehir'de dere ıslah çalışmaları
DİS 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesi'nden geçen Ali Deresinin taşkınlarından yerleşim merkezinin korunması amacıyla başlatılan dere ıslah çalışmaları sürüyor.
Giriş: 13.09.2023 - 14:43 Güncelleme: 13.09.2023 - 14:44
Bu kapsamda yaz dönemi sebebiyle su akışı olmayan dere üzerinde 1000 metrelik trapez kanal oluşturulurken 1 de menfez inşaatının yapımı devam ediyor.
DSİ 4. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, yürütülen proje ile 1 mahalle ve 320 dekar alanın olası taşkınlardan korunacağı kaydedildi.