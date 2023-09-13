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        Beyşehir'de balık boy denetimleri

        Beyşehir ilçesinde balıkların perakende satış noktaları ve balık alım kantarları denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 14:45 Güncelleme: 13.09.2023 - 14:47
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        Beyşehir'de balık boy denetimleri
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        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri tarafından yapılan denetimlerde tutularak satışa sunulan balıkların boyları ve uygunlukları ölçüldü, esnafa hijyen uyarısı yapıldı.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden denetim faaliyetlerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, kurum bünyesinde çalışan su ürünleri kontrol ekipleri tarafından tüm perakende balık satış noktaları ile göl kenarındaki balık alım kantarlarının düzenli olarak denetlendiği aktarıldı.

        Açıklamada amatör olta balıkçılığı için göletlerde kişi başı 4 adet, Beyşehir Gölü’nde ise kişi başı 1 adet oltaya izin verildiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

        "Sazan balığı için 40 santim, sudak balığı için 26 santim, kadife sazanı için 26 santim ve tatlı su kefali için 20 santim altı boy yasağı vardır. Boy yasağına uymayan balıkları tüketmeme konusunda vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesini rica ederiz. Sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin yapılabilmesi için balıkçılık sektörünün tüm paydaşlarına kurallara uyulması gerektiğini tekrar hatırlatır, bereketli bir av sezonu dileriz."

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