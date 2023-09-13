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        Beyşehir'de üreticiler zararlılara karşı bilgilendiriliyor

        Beyşehir ilçesinde çiftçiler, ekili alanlarda verim kaybına neden olan zararlılara karşı uyarılıp bilgilendiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 14:49 Güncelleme: 13.09.2023 - 14:50
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        Beyşehir'de üreticiler zararlılara karşı bilgilendiriliyor
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        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in de katıldığı saha çalışmalarında çiftçilerle bir araya gelen ziraat mühendisleri, üreticileri, verim kaybı ve zararlılara karşı bilgilendiriyor.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, yürütülen çalışmalara ilişkin olarak ilçe genelinde tarımsal üretim alanlarında oluşturdukları uzman ekipler tarafından kontroller yapmayı sürdürdüklerini belirterek, "Çiftçilerimizle bu anlamda sahada buluşmaya devam ediyoruz. Hastalık ve zararlılar ile mücadele konularında bilgi vermeye, zararlı takip cihazlarımız ve teknik personelimiz gözlemleriyle teşhislerde bulunarak doğru, etkili mücadele metotlarını anlatmaya devam ediyoruz." dedi.

        Özver, bu kapsamda son olarak ilçede bulunan mısır ve patates ekim alanlarında üreticilerle bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu alanlarımızda da tarla sahibi çiftçilerimizle beraber hastalık ve zararlılara karşı kontrollerimizi gerçekleştirdik. Üreticilerimizi özellikle patatesteki karabacak hastalığı, erken yanıklık, patates böceğinin yapraktaki zararları ile çok yıllık yabancı otlardan tarla sarmaşığı konularında bilgilendirdik. Sahada yaptığımız çalışmalardan hastalık ve zararlılara ilişkin yaptığımız tespitlerin ardından elde ettiğimiz görselleri kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşarak ulaşamadığımız tüm çiftçilerimize de ulaşmaya, onları da doğru bilgilendirmeye gayret gösteriyoruz."

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