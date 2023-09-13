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        Konya'da sivil polis otosuna ateş açan şüpheli teslim oldu

        Konya'da silahlı kavga ihbarına giden sivil polis aracına ateş açan şüpheli, olay yerinden kaçtığı aracıyla karakola giderek teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 23:21 Güncelleme: 13.09.2023 - 23:37
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        Konya'da sivil polis otosuna ateş açan şüpheli teslim oldu
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        Merkez Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi'nde ikamet eden A.S. (31), silahlı kavga ihbarına giden sivil polis ekiplerinin otosunu görünce tabancayla ateş açmaya başladı.

        Araçta bulunan polis memurlarının yara almadan kurtulduğu olayda, sivil ekip otosuna 2 mermi isabet etti.

        Olay yerine, özel harekat polislerinin yanı sıra çok sayıda destek ekip geldi.

        Ateş açtıktan sonra evine saklanan ve rastgele ateş açmaya devam eden A.S, 42 AHM 02 plakalı otomobille olay yerinden kaçtıktan yaklaşık yarım saat sonra Lale Bahçe Polis Merkez Amirliği'ne giderek teslim oldu.

        Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

        Şüphelinin madde bağımlısı olduğu öğrenildi.

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