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        "Türkiye Kart" Konya'da uygulamaya geçti

        PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ulaşım, ödeme, para transferi ve alışveriş işlemlerini tek bir kartta birleştiren "Türkiye Kart"ın uygulamaya geçtiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 12:56 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:33
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        "Türkiye Kart" Konya'da uygulamaya geçti
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        Gülten, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen basın toplantısında, Konya Büyükşehir Belediyesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Türkiye Kart'a destek verdiğini söyledi.

        Konya'nın sisteme hızlı bir şekilde entegre olduğunu ifade eden Gülten, "PTT ailesi olarak Türkiye Kart projesinin uygulayıcısıyız. Teknolojik gelişim noktasında 4 yıldır devam eden bir süreç var. Cumhurbaşkanlığımızın eylem planlarına girmiş, Ulaştırma Bakanlığımızın stratejik planlarında yer alan Türkiye Kart projesini, Konya Büyükşehir Belediyemizle uygulamaya geçirmiş bulunuyoruz." dedi.

        Toplu ulaşımda her kentin ayrı ayrı uygulamaları olduğunu hatırlatan Gülten, teknolojik ücret toplama sistemi kullanan şehirlerin birbirine uyum sağlayamadığını belirtti.

        Şehir değiştiren vatandaşların gittikleri şehir için ayrı bir toplu ulaşım kartı alması gerektiğini ifade eden Gülten, şunları kaydetti:

        "Bu milyonlarca kartın yıl içinde israf olması demek. Bu işler için çözüm olarak tek kullanımlık kartlar var ama indirimlerden faydalanılamıyor. Her belediyenin kendine has tarifeleri var. Bunların uygulanması çok büyük zorluklar yaşatıyor. Şunu gururla söyleyebiliriz, dünyada toplu ulaşımda örneği olmayan bir sistem. Bu bir takaslaşma, temassızlaşma merkezi. Yani bir Konyalı İstanbul'a gittiğinde Yeni Havalimanı Hattı'na bindiğinde buradan aldığı Türkiye Kart özellikli kartla İstanbul Havalimanı Hattı'nda işlemini yapabilecek. Aynı şekilde İstanbul'daki Türkiye Kart sahibi bir vatandaşımız da Konya'ya geldiğinde toplu ulaşımdan, gerekli indirimlerinden, aktarmalarından, birçok şeyden faydalanabilecek."

        Gülten, Türkiye Kart'ın öncelikli olarak toplu ulaşımda kart israfını ortadan kaldıracak bir uygulama olduğunu vurguladı, sistemi tüm Türkiye'ye yayacaklarını sözlerine ekledi.

        - "Konya Kart'larla ilgili herhangi bir değişim gerekmiyor"

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da özellikle iç turizmin hareketlendiği dönemlerde insanlar için en önemli problemlerden birinin toplu ulaşım kullanırken oluşan yeni kart alma konusu olduğunu belirtti.

        Altay, Türkiye Kart'ın tüm Türkiye'de toplu ulaşımda kullanılabileceğini ifade ederek "Her şehrin kendi altyapısı, sistemi var ama önemli olan bir yerden başlamaktı. Konya modeli belediyecilik anlayışıyla her manada önde ve önder olmaya çalışıyoruz. Yerelde kullandığımız Konya Kart'larla ilgili herhangi bir değişim gerekmiyor ama temin ettiğiniz Türkiye Kart sizi bugün Konya'da ama ileride 81 ilde tüm toplu ulaşıma tek kartla kullanma imkanına kavuşturmuş olacak." ifadelerini kullandı.

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