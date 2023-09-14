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        Konyaspor'da Rizespor maçı hazırlıkları devam ediyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 16 Eylül Cumartesi günü konuk edeceği Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 13:27 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:39
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        Konyaspor'da Rizespor maçı hazırlıkları devam ediyor
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        Teknik direktör Aleksandar Stanojevic, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, lige verilen arada bir hazırlık maçı yaptıklarını anımsatarak, eksiklikleri gidermeye çalıştıklarını söyledi.

        Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarının da devam ettiğini ifade eden Stanojevic, "Bizim için normal bir karşılaşma olacak. Heyecanla maç gününü bekliyoruz." dedi.

        Stanojevic, Suudi Arabistan takımlarından Ohod Club'a transfer olan Konrad Michalak'ın iyi bir teklif aldığını ve ayrılma kararının tamamen kendi isteğiyle gerçekleştiğini belirtti. Bu noktada bir panik transfer yapmak istemediklerini anlatan Stanojevic, şunları kaydetti:

        "Panik bir transferle yanlış bir başlangıç yapmak yerine, bir sonraki transfer dönemini beklemek daha mantıklı. Öte yandan Sokol Cikalleshi'ye de bazı takımlardan transfer teklifleri geldi. Ancak kulüp buna çok sıcak bakmadı. Sezona çok iyi başlayan oyuncularımızdan. O da bizimle kalmak istiyor ve bu sezon daha radikal bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

        Yeşil-beyazlı oyunculardan Soner Dikmen de Rizespor'un lige iyi bir başlangıç yaptığını, güzel bir maç olacağını düşündüğünü anlattı.

        RAMS Başakşehir galibiyetiyle bir öz güven yakaladıklarını ve moral bulduklarını aktaran Dikmen, "Cumartesi günü sahada rakibi yenmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu yıl hemen her mevkide alternatifli bir kadroya sahibiz. Hocamız kime görev verirse elinden gelen katkıyı verecek." ifadelerini kullandı.

        Bu sezon, Ahmet Çalık'ın vefatının ardından boşalan 6 numaralı formayı terletecek olmanın buruk sevincini de yaşayan Dikmen, bundan sonraki futbol kariyeri boyunca 6 numaralı formayı giymek istediğini dile getirdi.

        Öte yandan futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı idman yaptı.

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