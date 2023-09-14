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        Beyşehir'de evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 16:20 Güncelleme: 14.09.2023 - 16:25
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        Beyşehir'de evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı
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        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Beytepe Mahallesi'nde bir süre önce yaşanan evden hırsızlık olayının faillerini yakalayabilmek için çalışma başlattı.

        Ekipler, evden hırsızlık olayının 3 şüphelisini gözaltına aldı.

        Gözaltına alınan bir şüphelinin adresinde yapılan aramada, 131 gram esrar maddesi, bir miktar kenevir tohunu, 2 kök kenevir ve tabanca ele geçirildi.

        Ekipler, uyuşturucu maddelere ilişkin Y.A. ve R.A'yı da gözaltına aldı.

        5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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