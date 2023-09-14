Dur ihtarına uymayan araçta uyuşturucu yakalandı

Alınan bilgiye göre, "torbacı" olarak tabir edilen sokaklarda uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyonlarını sürdüren Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri istihbarı çalışmalar sonrasında, Eskişehir plakalı bir aracın Antalya'dan ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

Plakası belirlenen aracı takibe alan narkotik ekipleri, aracı ilçe merkezi girişinde durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayan araçta bulunan M.B. ile A.R.E. isimli iki şüpheli araçla kaçtı.

Bir süre yaşanan kovalamacanın sonunda polis ekipleri aracı durdurarak şüphelileri gözaltına alınırken, zanlıların aracında yapılan aramada 23 gram eroin ve bir parça LSD tipi uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olayda gözaltına alınan M.B. ve A.R.E.'ye emniyette haklarında, "Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak ile Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlarından işlem yapıldı.

Daha sonra mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.B. denetimli serbestlik tedbiri ile serbest kalırken, diğer zanlı A.R.E. tutuklanarak Akşehir Cezaevi'ne gönderildi.