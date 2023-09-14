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        Konya'da cezaevinden izinli çıkan mahkum dini nikahla birlikte yaşadığı kadını öldürdü

        Konya'nın Karatay ilçesinde cezaevinden izinli çıkan kişi, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını kendisini aldattığı iddiasıyla öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 23:34 Güncelleme: 14.09.2023 - 23:34
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        Konya'da cezaevinden izinli çıkan mahkum dini nikahla birlikte yaşadığı kadını öldürdü
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        Alınan bilgiye göre olay akşam saatlerinde Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi.

        İddiaya göre cezaevinden izinli olarak çıkıp evine gelen N. S, dini nikahla birlikte yaşadığı Damla D'nin telefonundaki mesajlardan kendisini aldattığını düşünerek kadını sırtından ve boynundan bıçakla ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edilen Damla D, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri 8 yıldır cezaevinde olan ve pazartesi günü izinli olarak evine geldiği öğrenilen şüpheli N. S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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