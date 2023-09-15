Konya'da tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Konya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tehdit, hakaret ve kasten yaralama eylemleriyle korku salarak tefecilik yaptıkları öne sürülen 8 şüphelinin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
7 ev, 2 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramalarda, 46 senet, 7 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 165 fişek, 43 uyuşturucu hap ve üzerinde alacak vereceklilerin yazılı bulunduğu not defterleri ele geçiren ekipler 8 şüpheliyi yakaladı.
Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.