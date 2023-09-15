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        Konya'da tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Konya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 16:10 Güncelleme: 15.09.2023 - 16:26
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        Konya'da tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tehdit, hakaret ve kasten yaralama eylemleriyle korku salarak tefecilik yaptıkları öne sürülen 8 şüphelinin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        7 ev, 2 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramalarda, 46 senet, 7 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 165 fişek, 43 uyuşturucu hap ve üzerinde alacak vereceklilerin yazılı bulunduğu not defterleri ele geçiren ekipler 8 şüpheliyi yakaladı.

        Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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