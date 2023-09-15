Konya'da asayiş
Hüyük'te evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir evden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı araştırmada, şüphelilerin Z.T. ile K.Ç. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Akşehir'de uyuşturucu operasyonu
Akşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, İstasyon kavşağında durdurduğu araçta bir miktar uyuşturucu ile aparatlar ele geçirdi.
Araçta gözaltına alınan 2 şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.