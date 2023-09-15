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        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Konya'da Bisikletli Günler" etkinliği gerçekleştirilecek

        Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni nesillere temiz bir çevre bırakmak, doğayı korumak ve hava kirliliğini önlemek amacıyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 16-17 Eylül tarihlerinde Kültürpark'ta "Konya'da Bisikletli Günler" etkinliği gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 17:09 Güncelleme: 15.09.2023 - 17:15
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        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Konya'da Bisikletli Günler" etkinliği gerçekleştirilecek
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa'da birçok şehirle aynı anda kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bu yıl da çok sayıda etkinliğe imza atacaklarını ifade etti.

        Hafta kapsamında 16-17 Eylül tarihlerinde Kültürpark'ta "Konya'da Bisikletli Günler" etkinliği düzenleyeceklerini kaydeden Altay, şunları kaydetti:

        "Etkinlik alanında bisiklet tamir çadırı, firmaların indirimli bisiklet satış çadırları, bisiklet konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının tanıtım çadırları, bisiklet akrobasi gösterileri, blender bisiklet çadırı, nostaljik bisiklet çadırı, bisiklet temalı oyun grupları ile elektrikli scooter bilgilendirme çadırı yer alacak. Ayrıca Konya'da Sürdürülebilir Ulaşım Fotoğraf Yarışması Sergisi ve Ödül Töreni gerçekleştirilecek. 7'den 70'e tüm bisiklet severleri etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum."

        - Bisiklet Tramvayı ücretsiz hizmet verecek

        Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca ücretsiz bisiklet tamir çadırlarını şehrin farklı noktalarında vatandaşların hizmetine sunacak. 22 Eylül'e kadar bisiklet tramvayının ücretsiz hizmet vereceği hafta kapsamında her gün çok sayıda etkinlik de bisiklet severlerle buluşacak.

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