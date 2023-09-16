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        Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı

        Konya'nın Karatay ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 09:28 Güncelleme: 16.09.2023 - 09:28
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        Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı
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        Konya'nın Karatay ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde 14 Eylül'de, cezaevinden izinli çıkarak Damla Dakım'ı (25) bıçakla öldüren N.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Yaklaşık 8 yıldır cezaevinde olduğu ve pazartesi günü izinli olarak evine geldiği anlaşılan N.G, dini nikahla yaşadığı Damla Dakım'ı bıçakla yaralamış, kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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