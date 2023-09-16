Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde alacak meselesi nedeniyle eski çalışanını tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 09:33 Güncelleme: 16.09.2023 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde alacak meselesi nedeniyle eski çalışanını tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Suriye uyruklu Ammar Tabbuş, Horozluhan Mahallesi'ndeki bir sanayi sitesinde, eski çalıştığı iş yerine giderek alacağı 1000 lirayı tahsil etmek istedi.

        İş yeri sahibi Bekir G. ile alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başlayan Tabbuş, tabancayla karnından vuruldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tabbuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından iş yerinden kaçan Bekir G, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        30 kişi gözaltında! 1 kişi öldürüldü! 'Yol verme' savaşı!
        30 kişi gözaltında! 1 kişi öldürüldü! 'Yol verme' savaşı!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        Genç yazar motosiklet kazası kurbanı oldu!
        Genç yazar motosiklet kazası kurbanı oldu!
        Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Kağıthane'de taksici şiddeti
        Kağıthane'de taksici şiddeti
        Fenerbahçe'de 2 ayrılık!
        Fenerbahçe'de 2 ayrılık!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        İspanya'da Rubiales'e Hermoso yasağı!
        İspanya'da Rubiales'e Hermoso yasağı!
        Galatasaray yeni transferini duyurdu!
        Galatasaray yeni transferini duyurdu!
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt

        Benzer Haberler

        Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı
        Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı
        Cezaevinden izinli çıkıp, dini nikahla yaşadığı Damla'yı öldüren şüpheli ya...
        Cezaevinden izinli çıkıp, dini nikahla yaşadığı Damla'yı öldüren şüpheli ya...
        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Konya'da Bisikletli Günler" etkinli...
        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Konya'da Bisikletli Günler" etkinli...
        15'nci kattan atlayan 2 genç kızdan Latife'nin ailesi, kayıp başvurusunda b...
        15'nci kattan atlayan 2 genç kızdan Latife'nin ailesi, kayıp başvurusunda b...
        Konya'da asayiş
        Konya'da asayiş
        Konya'da tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Konya'da tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı