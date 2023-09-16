Konyalı besici hayvanlarını devasa obrukların arasında besliyor

ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan Zafer Songül, 8 büyük obruğun bulunduğu merada besicilik yapıyor.

Karapınar'ın Fevzi Paşa Mahallesi Küme Evleri mevkisinde, derinlikleri 70 ile 150, çapları ise 250 metreyi bulan 8 büyük obruk yer alıyor.

Her yıl çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Meyil ve Çıralı Obruğu'nun da olduğu bölgede, 36 yaşındaki Zafer Songül de besicilik yapıyor.

Obrukların içinde ve çevresinde hayvanlarını otlatan Songül, AA muhabirine, 700 küçükbaş hayvanını obrukların da yer aldığı merada beslediğini söyledi.

Songül, çocukluğundan buyana mesleğin içinde olduğunu belirterek, hayvanlarının sahaya alıştığını ve kendisinin de sürüyü otlatırken bu alanı kullandığını ifade etti.

- "Derinlikleri 70 ila 150 metre arasında değişiyor"

Bölgedeki obruklara, "Hamam", "Karain", "Çifteler", "Kızıl", "Kayaaltı", "Fincan", "Meyil" ve "Çıralı Obruğu" adı verildiğini anımsatan Songül, şunları kaydetti:

"Hayvanlar bu çukurlara giriyor, yayılıyor. Merada da yayılıyor. Sıkıntısız yayılıp karınlarını doyuruyorlar. Hayvanlar için tehlikeli değil, alıştılar. Burada 8 obruk var. Derinlikleri 70 ila 150 metre arasında değişiyor. Burası Songüller Yaylası olarak geçiyor. Yaylımlar bu sene iyiydi. Şu anda tek başıma bakıyorum. At biniyorum, daha hızlı oluyor. Obruklar hayvanların merası, burada yayılıyorlar. İyi ot oluyor."