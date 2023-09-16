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        Hüyük'te Kırmızı Altın Geleneksel El Sanatları ve Gençlik Festivali başladı

        Konya'nın Hüyük ilçesinde "Kırmızı Altın, Geleneksel El Sanatları ve Gençlik Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 14:20 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:20
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        Hüyük'te Kırmızı Altın Geleneksel El Sanatları ve Gençlik Festivali başladı
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        Konya'nın Hüyük ilçesinde "Kırmızı Altın, Geleneksel El Sanatları ve Gençlik Festivali" başladı.

        Festivalde, 3 kategori de 75 sporcunun katıldığı bisiklet yarışı yapıldı.

        Yarışın sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Daha sonra Anadolu'da Kadın Canan Yaşar Fotoğraf Sergisi açılışı gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan tekvando ve halk oyunları gösterisiyle devam etti.

        Programda, konuşmaların ardından il ve ilçe protokolü çekiçle örs üzerinde demir dövdü, hediye takdim edildi.

        Konser etkinliğinin ardından festivalin ilk günü sona erdi.

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