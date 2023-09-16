Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

        Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaatın 8. katından düşen işi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 17:15 Güncelleme: 16.09.2023 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaatın 8. katından düşen işi hayatını kaybetti.

        Hacı Mütahir Mahallesi Beybağ Sokak'taki bir inşaatta çalışan Ramazan Uysal (58) vinç ile 8. kata çıkarılan malzemeleri boşalttığı sırada düştü.

        Uysal'ın iş arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Sağlık ekipleri Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Ayşe'yi 'Pompalı'yla vurup polisi aradı! "Eşimi öldürdüm!"
        Ayşe'yi 'Pompalı'yla vurup polisi aradı! "Eşimi öldürdüm!"
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        "Tarihi gelir elde ettik"
        "Tarihi gelir elde ettik"
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        19 yaşındaki Fatmanur, AVM'nin 3'üncü katından atladı
        19 yaşındaki Fatmanur, AVM'nin 3'üncü katından atladı
        Dorse imalatçısı, birlikte iş yaptığı kişiyi öldürdü
        Dorse imalatçısı, birlikte iş yaptığı kişiyi öldürdü
        Beyşehir Gölü etrafında bisiklet turu yapılıyor
        Beyşehir Gölü etrafında bisiklet turu yapılıyor
        Hüyük'te Kırmızı Altın Geleneksel El Sanatları ve Gençlik Festivali başladı
        Hüyük'te Kırmızı Altın Geleneksel El Sanatları ve Gençlik Festivali başladı
        Katili Damla´yı, 47 bıçak darbesiyle öldürmüş
        Katili Damla´yı, 47 bıçak darbesiyle öldürmüş
        'Türk' adının geçtiği yazıtın bulunduğu Savatra'da, toplu çocuk mezarı tesp...
        'Türk' adının geçtiği yazıtın bulunduğu Savatra'da, toplu çocuk mezarı tesp...