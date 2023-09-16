Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:KonyaBüyükşehir Belediye
Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Bozbey, Bilal Gölen
TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Ahmet Oğuz, Guilherme, Soner Dikmen, N'zonzi, Cicaldau, Muric, Moreno, Cikalleshi
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Muhammet Taha Şahin, Mithat Pala, Olawoyin, Verasanovic, Gustavo, Zeqiri, Benhur Keser
Gol: Dk. 34 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 33 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor)
KONYA