Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında, konuk ettikleri Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'un Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, konsantrasyonlarını son 5 dakikada kaybettiklerini belirtti.

Stanojevic, maçının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, neticeden dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

Bir noktaya kadar oyunun kontrolleri altında olduğunu ifade eden Stanojevic, "Maça baktığımız zaman, çift taraflı çok fazla girilen pozisyon olmadığını görebiliriz. Son beş dakikaya kadar üstünlüğümüzü korumayı başardık. Fakat konsantrasyonumuzu ve odağımızı son beş dakika maalesef kaybettik." dedi.

Stanojevic, ilginç bir penaltı kararının söz konusu olduğunu, yedikleri iki golün de sebebinin konsantrasyon eksikliğinden kaynaklandığını anlattı.