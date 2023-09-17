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        İşçilerin selamladığı yamaç paraşütü pilotu domates tarlasına indi

        FATİH ARSLAN - Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Ulutaş, domates tarlasında çalışan işçilerin yanına iniş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 12:41 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:41
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        İşçilerin selamladığı yamaç paraşütü pilotu domates tarlasına indi
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        FATİH ARSLAN - Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Ulutaş, domates tarlasında çalışan işçilerin yanına iniş yaptı.

        Konya'nın Karapınar ilçesinde tarlada çalışan işçiler, yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştiren Mustafa Ulutaş'ı görünce ıslık çalarak selamladı. İşçilerin daveti üzerine tarlaya inen Ulutaş, kendisine ikram edilen domatesi tattı.

        İşçilerin "Hoş geldin" diyerek sevinçle karşıladığı Ulutaş'ın "Hanım salçalık domates istedi, almaya geldim." yanıtı çevredekileri güldürdü.

        Ulutaş, AA muhabirine, hava şartları el verdiğince bölgede uçuş gerçekleştirdiğini söyledi.

        Önceki gün uçuşu sırasında unutamayacağı keyifli bir an yaşadığını anlatan Ulutaş, şunları kaydetti:

        "Karacadağ Göktepe'den uçuşlar gerçekleştiriyoruz. Göktepe'den havalandık, Acıgöl'ün üzerinden Ereğli'ye doğru uçarken, domates tarlasında çalışan çok sayıda işçi vardı. 'Selam vereyim' dedim. O kadar ısrar ettiler, 'buraya gel, buraya in' diye. Oraya inmek zorunda kaldım. Görünce şaşırdılar, sohbet ettik, gülüştük. Güzel bir anı oldu."

        Ulutaş, yere indiğinde verdiği selama, tarlada bulunan işçilerin koro halinde karşılık vermesinin kendisini çok sevindirdiğini, bu anıyı hayatı boyunca hiç unutamayacağını sözlerine ekledi.

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