Mersin'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi Konya'da defnedildi
Mersin'in Erdemli ilçesinde çöp kamyonu ile pikabın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi Konya'da toprağa verildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde çöp kamyonu ile pikabın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi Konya'da toprağa verildi.
Kazada yaşamını yitiren Cahit, Aysel, Zahide ve Özlem Çağlayan'ın cenazeleri, yakınları tarafından morgdan teslim alındı.
Cenazeler daha sonra Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki Yazır Mezarlığı'na getirildi.
Kılınan namazın ardından cenazeler yan yana toprağa verildi.
Çağlayan ailesinin yakınları burada taziyeleri kabul etti.
Mersin'in Erdemli ilçesinde dün, İbrahim Doğan idaresindeki 33 RS 461 plakalı çöp kamyonu, Akdeniz Mahallesi D-400 kara yolunda Cahit Çağlayan yönetimindeki 42 AFP 16 plakalı pikapla çarpışmıştı. Kazada pikaptaki Cahit, Aysel, Zahide ve Özlem Çağlayan hayatını kaybetmişti.