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        Mersin'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi Konya'da defnedildi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde çöp kamyonu ile pikabın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi Konya'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 14:06 Güncelleme: 17.09.2023 - 14:24
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        Mersin'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi Konya'da defnedildi
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde çöp kamyonu ile pikabın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi Konya'da toprağa verildi.

        Kazada yaşamını yitiren Cahit, Aysel, Zahide ve Özlem Çağlayan'ın cenazeleri, yakınları tarafından morgdan teslim alındı.

        Cenazeler daha sonra Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki Yazır Mezarlığı'na getirildi.

        Kılınan namazın ardından cenazeler yan yana toprağa verildi.

        Çağlayan ailesinin yakınları burada taziyeleri kabul etti.

        Mersin'in Erdemli ilçesinde dün, İbrahim Doğan idaresindeki 33 RS 461 plakalı çöp kamyonu, Akdeniz Mahallesi D-400 kara yolunda Cahit Çağlayan yönetimindeki 42 AFP 16 plakalı pikapla çarpışmıştı. Kazada pikaptaki Cahit, Aysel, Zahide ve Özlem Çağlayan hayatını kaybetmişti.

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