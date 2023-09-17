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        CHP Grup Başkanı Özel, partisinin Konya İl Kongresi'nde konuştu:

        CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, değişim yapmak, yenilenmek ve yeniden umut olmak zorunda olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 14:25 Güncelleme: 17.09.2023 - 14:25
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        CHP Grup Başkanı Özel, partisinin Konya İl Kongresi'nde konuştu:
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        CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, değişim yapmak, yenilenmek ve yeniden umut olmak zorunda olduklarını söyledi.

        Özel, bir otelde düzenlenen CHP Konya 38. Olağan İl Kongresi'nde, partisinin kongrelerinin heyecanlı, yarışların ise demokratik şekilde gerçekleştiğini belirtti.

        Sağlıklı özeleştiri yapmalarının önemine işaret eden Özel, "Üyemiz, bize umut bağlayanlar, yeniden umut olmamızı isteyenler; neyin, kimin ve nasıl değişmesini istiyorsa, o değişimi yapmak, yenilenmek ve yeniden umut olmak zorundayız. Değişmesi gereken her şey ve herkes değişecek." dedi.

        Özel, genç bir kadroyla yola çıktıklarını ve bunun adını da "Değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi" diye özetlediklerini vurguladı.

        - "Bu takımı şampiyon yapmaya varım"

        Seçimden sonra uyuyamadığını belirterek, alınan sonuçtan dolayı salondakilerden özür dileyen Özel, şöyle konuştu:

        "Kaybeden takımda santrfor olacağıma şampiyon takımda her mevkiye talibim. Bu partinin evladıyım. Dersiniz ki 'Özgür, çok oynadın yedek otur.', otururum. Ama diyorsanız ki 'Özgür, vazife sana düştü.' Bundan sonra haydi bu takımı şampiyon yapmaya, ben varım. Şuna inanıyorum bu takımı tutan herkes, bu futbol takımı gibi bir şey değil, yüreğinden hissedilen, mezar taşına kazınan bir sevdadan bahsediyoruz. Cumhuriyet ve CHP sevdasından. Buna hepimiz inanırsak, Konya, Manisa, Muş, Mardin, Edirne, Kayseri ve Bayburt inanırsa başarırız. İkna kabiliyeti en yüksek partilileriz. Her bir partilimiz, okumaya, anlamaya ve anladığını anlatandan daha iyi savunmaya muktedirdir. Sizler, bu salondan çıkıp, köylerinize, beldelerinize ve mahallelerinize gittiğinizde bu salondaki ruhu, 5 Kasım'da Ankara'da doğacak ve yükselecek ruhu, değişimden gelen enerjiyi, o enerjinin getireceği özgüveni, ilçenize, beldenize ve köyünüze taşıdığınızda işte değişim orada başlayacak."

        - "Hep birlikte ayağa kalktığımızda bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum"

        Özel, kazanmaya olan inançla meşgul olmaları gerektiğinin altını çizerek, "İnanıyorum, inandığınızı biliyorum. Bu örgütü hep beraber ayağa kaldıralım, bu seçimi kazanalım. Hep birlikte ayağa kalktığımızda bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum. Biz, kazanacağız. Size güveniyorum, inanıyorum." ifadesini kullandı.

        Öte yandan kongrede, partililer arasında gerginlik yaşandı.

        Diğer partililerin araya girmesiyle sakinleştirilenlerden bazıları salonu terk etti.

        Konuşmaların ardından delegeler, 3 adayın yarıştığı seçimde oylarını kullandı.

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