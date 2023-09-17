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        Seydişehir'de sünnet şöleni düzenlendi

        Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sünnet Şöleni'nde 114 çocuk bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 14:37 Güncelleme: 17.09.2023 - 14:53
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        Seydişehir'de sünnet şöleni düzenlendi
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        Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sünnet Şöleni'nde 114 çocuk bir araya geldi.

        Milli İrade Meydanı'nda Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliği ile başlayan şölen, İlçe Müftüsü Adem Bebek’in yaptığı dua ile devem etti.

        AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, "Çocuklarımızın erkekliğe ilk adımını atıyorlar. Onlar için, aileleri için unutulmaz bir gün. Bizler çocuklarımıza, nesillerimize sahip olmakla yükümlüyüz. Ecdadımız büyük devletleri, büyük kültürleri geleneklerimize, milli değerlerimize, inançlarımıza sahip çıkarak bu günlere taşıdılar. Bizler de bu kültürlerimize sahip çıkarak koruyarak bu mirasları yaşatmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

        Kaymakam Cevdet Bakkal, "Sizlere birlikte bu mutlu günde beraber olmak bizim içinde çok kıymetli. Çocuklarımızın hayatında önemli bir dönem. Ailelerimize, çocuklarımıza sıhhat, huzur diliyorum. Gelecek yaşamlarında çocuklarımıza, gençlerimize geri kalan ömürlerinde mutlu, huzurlu, sıhhatli hayatlar diliyoruz." dedi.

        Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Çocuklarımızın küçük düğününü yapmış olduk ve eğlencelerine biz de ortak olduk. Rabbim, ailelerine vatana, millete çok sayıda hayırlı hizmetler üretmeyi faydalı olmayı çocuklarımıza nasip etsin." ifadesini kullandı.

        Şölen sünnet çocukları ve ailelerinin müzik eşliğinde Hacivat-Karagöz oyunu, sihirbaz ve jonglör gösterileri ile gönüllerince eğlenmesiyle devam etti.

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