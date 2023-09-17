Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da çamaşır makinesine gizlenmiş uyuşturucu bulundu

        Konya'da 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda bir kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 14:52 Güncelleme: 17.09.2023 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da çamaşır makinesine gizlenmiş uyuşturucu bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda bir kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin peşine düştü.

        Karatay ilçesi Hacı Hasan Mahallesi'nde ekipler, şüpheli Cevzet K'yi yakaladı.

        Detaylı arama yapan ekipler, şüphelinin aracında yer alan çamaşır makinesi ve elektrik sobasının içine gizlenmiş, paketler halinde 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Milli Takım'da Kuntz dönemi sona erdi
        Milli Takım'da Kuntz dönemi sona erdi
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        Nurgül, katiliyle 1 ay önce tanışmış!
        Nurgül, katiliyle 1 ay önce tanışmış!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama!
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        23 yıllık eşini bıçakla öldürdü!
        23 yıllık eşini bıçakla öldürdü!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        Van'da feci kazada 5 kaçak göçmen öldü, 7'si polis 26 kişi yaralandı
        Van'da feci kazada 5 kaçak göçmen öldü, 7'si polis 26 kişi yaralandı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!

        Benzer Haberler

        Seydişehir'de sünnet şöleni düzenlendi
        Seydişehir'de sünnet şöleni düzenlendi
        CHP Grup Başkanı Özel, partisinin Konya İl Kongresi'nde konuştu:
        CHP Grup Başkanı Özel, partisinin Konya İl Kongresi'nde konuştu:
        Özgür Özel: Biz birilerinin göstermek istediği gibi onun karşısında, bunun...
        Özgür Özel: Biz birilerinin göstermek istediği gibi onun karşısında, bunun...
        Mersin'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi Konya'da defnedildi
        Mersin'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi Konya'da defnedildi
        İşçilerin selamladığı yamaç paraşütü pilotu domates tarlasına indi
        İşçilerin selamladığı yamaç paraşütü pilotu domates tarlasına indi
        Türkiye'nin önderliğinde kurulan platform, Türk devletlerinin sağlık turizm...
        Türkiye'nin önderliğinde kurulan platform, Türk devletlerinin sağlık turizm...