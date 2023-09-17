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        BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Konya kongresinde konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tüm siyasi partilerimiz, tüm sivil toplum örgütlerimiz, demokratik sivil anayasa konusunda masaya yaklaşmalı, oturmalı ve her türlü katkıyı vermelidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 20:06 Güncelleme: 17.09.2023 - 20:17
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        BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Konya kongresinde konuştu:
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tüm siyasi partilerimiz, tüm sivil toplum örgütlerimiz, demokratik sivil anayasa konusunda masaya yaklaşmalı, oturmalı ve her türlü katkıyı vermelidir." dedi.

        BBP İl Başkanlığının düğün salonunda düzenlenen 12. Olağan Kongresi'ne katılan Destici, mehteran ekibi tarafından çiçeklerle karşılandı.

        Destici, kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin artık darbe anayasasından kurtulması gerektiğini söyledi.

        "Tüm siyasi partilerimiz, tüm sivil toplum örgütlerimiz, demokratik sivil anayasa konusunda masaya yaklaşmalı, oturmalı ve her türlü katkıyı vermelidir." diyen Destici, şunları kaydetti:

        "Burada şunu da ifade etmek gerekir: Sivil anayasa, elbette sivil, demokratik ve milli iradeyi yansıtan, milletin taleplerini içinde barındıran, Türk İslam kültürüyle de çelişmeyen bir anayasa olmalıdır. Yeni anayasada da taviz veremeyeceğimiz noktalardan bir tanesi, burasının Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğu ve Türk vatanı olduğudur."

        - Avrupa Parlamentosunun 2022 Türkiye Raporu

        Avrupa Parlamentosunun yayımladığı 2022 Türkiye Raporu'na değinen Destici, Türkiye'nin 60 yıldan fazla süredir Avrupa Birliği'ne üye olmak için kapıda bekletildiğini söyledi.

        "En son Avrupa Parlamentosu, Türkiye Raporu'nu kabul etti. Bakıyoruz, Türkiye karşıtı bu rapor 18'e karşı 434 oyla kabul ediliyor." ifadelerini kullanan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Nerede eleştiri var? Temel haklar var, fikir hürriyeti, düşünce hürriyeti konusunda. Kimler için Avrupa Birliği Türkiye'den talepte bulunuyor? Teröristler için bulunuyor. Yani diyor ki Türkiye'ye: 'PKK'ya daha fazla alan aç, PKK'yı savunanları cezalandırma!' diyor. Avrupa Parlamentosunun aldığı bu karar, tamamen yanlı bir karardır. Dolayısıyla da bu kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Biz diyoruz ki: Türkiye, artık bu hayal tünelinden çıkmalıdır. Belli bir zaman süreci ortaya konup tam üyelik görüşmeleri başlamazsa, vize serbestisi başlamazsa, Gümrük Birliği Anlaşması yenilenmezse, yeni kabul anlaşmasından çıktığımızı feshettiğimizi ilan ederek kapıları açmalı, giden tüm mültecileri Avrupa'ya göndermeliyiz."

        Destici, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yayımladığı "kamuda tasarruf genelgesine" rağmen kamuda temsil ve tanıtım giderlerinin temmuz ayında arttığını dile getirdi.

        Destici, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Evet, böyle bir durum varsa bu, kabul edilebilir bir şey değildir yani 'Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' derler adama. Bunlar kabul edilebilir değildir. Vatandaşımız önce devlete, devleti yönetenlere, bürokrasiye bakıyor. Meclise bakıyor. Bana 'Tasarruf' diyorsun da sen tasarrufta neredesin? 'Sen ne yapıyorsun?' diyor. Bunun için. Bu tasarruf tedbirlerinden asla vazgeçilmemeli ve bunlar tam bir şekilde uygulanmalıdır çünkü bizim ekonomimizi batıran noktalardan bir tanesi de savurganlıktır."

        Kongre sonunda tek listeyle gidilen seçimlerde Seyit Özcan, il başkanı seçildi.

        BBP'ye yeni katılanlara parti rozetlerini takan Mustafa Destici'ye parti amblemi gülün yer aldığı tablo hediye edildi.

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